Venedig (dpa) - Die Hollywoodstars Jane Fonda und Robert Redford sind beim Filmfestival Venedig mit Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Die 79-jährige Fonda und der 81 Jahre alte Redford nahmen am Freitagabend Goldene Löwen für ihr Lebenswerk entgegen.

Anschließend wurde der Film "Our Souls at Night" von Ritesh Batra gezeigt. Für den standen die beiden Schauspieler zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam vor der Kamera. In dem Liebesdrama spielen sie Nachbarn, die sich langsam annähern. Der von Netflix produzierte Film läuft in Venedig außer Konkurrenz.

"Ich wollte unbedingt wieder mit Jane arbeiten, bevor ich tot bin", hatte der 81-jährige Redford auf der Pressekonferenz vor der Verleihung gesagt. Auch Fonda erzählte dabei, wie sehr sie ihren Filmpartner bewundere. "Außerdem wollte ich mich noch einmal in ihn verlieben, so wie in den anderen Filmen, die wir gemeinsam gemacht haben."

Festivalleiter Alberto Barbera würdigte die Leistungen der beiden Stars. "Wenige Hollywoodlegenden haben eine solche Entschlossenheit und Courage bewiesen wie Jane Fonda im Laufe ihrer Karriere", erklärte er vorab. Sie sei unter anderem eine politische Aktivistin, ein Sexsymbol und eine feministische Ikone gewesen, vor allem aber eine talentierte Schauspielerin. Über Redford sagte Barbera, er habe sich auf unübertroffene Weise vor und hinter der Kamera, als Gründer des Filmfestivals Sundance und Umweltschützer engagiert.

