Belgrad (SID) - Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic hat Serbiens Fußball-Nationalmannschaft zum vierten Sieg in der WM-Qualifikation geführt. Der Tabellenführer der Gruppe D gewann am Samstag gegen Schlusslicht Moldawien souverän mit 3:0 (2:0) und hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Irland (13), der in Georgien nur 1:1 (1:1) spielte.

Gacinovic (20.) brachte die Gastgeber in Belgrad auf Vorlage des Hamburgers Filip Kostic in Führung und legte kurz darauf das 2:0 für Aleksandar Kolarov (30.) auf. Aleksandar Mitrovic (81.) stellte den Endstand her.

Shane Duffy (4.) vom Premier-League-Aufsteiger Brighton and Hove Albion brachte die Iren früh in Führung. Die Gäste glichen durch Valeri Qasaischwili (34.) aus.

Am Abend empfängt Wales die punktgleichen Österreicher (jeweils 8). Beide Mannschaften benötigen einen Sieg, um sich realistische Chancen auf eine WM-Teilnahme zu wahren.

Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die acht besten Tabellenzweiten spielen in den Play-offs vier weitere WM-Teilnehmer aus.