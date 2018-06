New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einer humanitären Katastrophe im Westen Myanmars gewarnt. Nach dem Tod von etwa 400 Menschen binnen einer Woche rief Guterres die Sicherheitskräfte des Landes zur Zurückhaltung auf, wie ein UN-Sprecher am Freitag in New York mitteilte. Guterres sei "zutiefst besorgt über Berichte von Exzessen" bei Einsätzen von Sicherheitskräften des Landes im Bundesstaat Rakhine.

