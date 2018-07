Köln (SID) - Zum Ende der Europa-Saison der Formel 1 steht beim Großen Preis von Italien in Monza erneut das Duell zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes und Ferrari-Hoffnungsträger Sebastian Vettel im Fokus. Hamilton startet von der Pole Position, Vettel geht von Platz sechs ins Rennen. Die Mercedes gelten auf der schnellen Strecke als Favoriten. Der Start erfolgt um 14.00 Uhr, RTL und Sky übertragen wie gewohnt live.

Die deutschen Volleyballer greifen bei der Europameisterschaft in Polen nach ihrem ersten Titel in der 69-jährigen EM-Geschichte. Gegner im Endspiel um 20.00 Uhr ist Rekordchampion Russland. Die vom Ex-Bundestrainer Vital Heynen betreuten Belgier kämpfen im Spiel um Platz drei um 17.30 Uhr um Bronze. Beide Spiele sind live auf Sport1+ zu sehen.

Im dritten Gruppenspiel der Basketball-Europameisterschaft wartet Gastgeber Israel auf die deutsche Nationalmannschaft. Ein Sieg in der Partie ab 20.30 Uhr könnte für das Team um NBA-Star Dennis Schröder entscheidend auf dem Weg in die Endrunde in der Türkei sein. Der Livestream läuft auf telekomsport.de.

Mischa Zverev und Julia Görges spielen bei den US Open in New York jeweils gegen Lokalhelden um den Einzug ins Viertelfinale. Zverev trifft auf den Amerikaner Sam Querrey, Görges bekommt es mit Querreys Landsfrau Sloane Stephens zu tun. Eurosport überträgt live.