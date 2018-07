New York (SID) - Für Maria Scharapowa ist der Traum vom zweiten US-Open-Titel nach 2006 erst einmal geplatzt. Die 30-jährige Russin, die erst im April nach 15-monatiger Dopingsperre auf die Tour zurückgekehrt war, unterlag in Achtelfinale von New York der Lettin Anastasija Sevastova (Nr. 16) mit 7:5, 4:6, 2:6.

Superstar Scharapowa, zuletzt von einer Oberschenkel- beziehungsweise Armblessur gehandicapt, war nur dank einer umstrittenen Wildcard ins Hauptfeld des letzten Major-Turniers 2017 gerückt. Die fünfmalige Major-Siegerin und frühere Nummer eins der Welt steht wegen ihrer Sperre wegen Meldonium-Missbrauchs nur noch auf Rang 146 im WTA-Ranking.

Die 27-jährige Sevastova trifft nun in ihrem zweiten US-Open-Viertelfinale in Folge auf die ungesetzte Sloane Stephens (USA), die Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 30) mit 6:3, 3:6, 1:6 besiegte.