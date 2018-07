Ankara (AFP) Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz "Populismus" vorgeworfen. Die Äußerungen der beiden bei dem TV-Duell am Sonntagabend befeuerten "Diskriminierung und Rassismus", schrieb Ibrahim Kalin am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zudem kritisierte er einen "Mangel an Visionen".

