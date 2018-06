Beirut (AFP) Syrische Regierungseinheiten sind am Sonntag bis an den Stadtrand der ostsyrischen Stadt Deir Essor vorgedrungen, die unter der Kontrolle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, erreichten syrische Soldaten die Basis der syrischen Brigade 137, die vom IS belagert wird. Die belagerten Soldaten im Inneren sowie ihre Kameraden von außen würden gegen die IS-Miliz kämpfen, die sich aber noch nicht zurückgezogen habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.