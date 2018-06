Köln (SID) - Das Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) findet im kommenden Jahr in Göttingen statt. Bei der 30. Auflage des Events tritt am 13. Januar 2018 in der Lok-Halle das Team National gegen das Team International an. Die Spieler werden von den Fans gewählt.

Die 3000 Zuschauer fassende Arena des Bundesligisten BG Göttingen sei "eine Location mit einem ganz besonderen Flair, das Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen faszinieren wird", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Erstmals findet das Allstar-Game in Niedersachsen statt.