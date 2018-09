Hongkong (AFP) Der auf dem Papier einst reichste Mann Chinas, Li Hejun, darf acht Jahre lang keine Firma in Hongkong mehr führen. Das teilte die chinesische Börsenaufsicht mit, nachdem Lis Unternehmen, der Solarzellen-Hersteller Hanergy Thin Film Power, im Frühjahr 2015 an der Börse abgestürzt war. Geschäftsführer von börsennotierten Unternehmen seien immer und vor allem den Interessen des Unternehmens verpflichtet, erklärte die Börsenaufsicht am Montag - im Falle von Hanergy hätten die Verantwortlichen dies versäumt.

