Hamburg (AFP) In den Tarifverhandlungen für Beschäftigte in der Schlachtindustrie und in der fleischverarbeitenden Industrie hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nach eigenen Angaben "ermutigende Zeichen" von Arbeitgeberseite erhalten. Die erste Runde sei sachlich verlaufen, habe aber kein Ergebnis gebracht. Die zweite Runde soll nun im Oktober folgen.

