Düsseldorf (AFP) Die Einrichtung eines Internet-Ministeriums auf Bundesebene stößt einer Umfrage zufolge bei vielen Bundesbürgern auf Zustimmung. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Eco-Verbands der Internetwirtschaft ergab, sind 48 Prozent der Befragten dafür, die Verantwortung für netzpolitische Themen in der nächsten Legislaturperiode in einem Ministerium zu bündeln, berichtete das "Handelsblatt" aus Düsseldorf am Dienstag. Nur 19 Prozent wollten demnach, dass diese Verantwortung bei unterschiedlichen Ministerien liegen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.