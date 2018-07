Genf (SID) - Der Italiener Andrea Agnelli (41) folgt auf Bayern Münchens Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (61) als Chef der mächtigen Klub-Vereinigung ECA. Die einstimmige Wahl fand am Dienstag während der 19. ECA-Vollversammlung in Genf statt. Agnelli steht dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vor und war bislang einer von Rummenigges Stellvertretern in der ECA.

Der Bayern-Boss, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, hatte sich nach neun Jahren nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Rummenigge war seit der ECA-Gründung im Jahr 2008 der Vorsitzende der Klub-Vereinigung. Mit ihm an der Spitze hatte die ECA bedeutende Veränderungen im Weltfußball angestoßen.

Zusammen mit Agnelli wird Ivan Gazidis (52/FC Arsenal) die ECA-Interessen im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vertreten. Ins Führungsgremium der ECA wurde zudem Bayerns Michael Gerlinger, beim Rekordmeister Direktor Recht, gewählt.