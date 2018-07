Osnabrück (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer sind mit einem mühsamen Heimsieg in die EM-Qualifikation gestartet. Die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz bezwang U21-Debütant Kosovo mit 1:0. Der Bremer Maximilian Eggestein traf in Osnabrück im ersten Pflichtspiel der U21 nach dem EM-Triumph zum 1:0. Weitere Gegner des DFB-Nachwuchses in der Qualifikation für die Endrunde 2019 sind Norwegen, Aserbaidschan, Irland und Israel.

