Rom (AFP) Der Malaria-Tod einer Vierjährigen in Norditalien gibt den Ärzten ein Rätsel auf. Ihm sei völlig schleierhaft, wie sich die Kleine mit der Tropenkrankheit infizieren konnte, sagte am Dienstag der Experte Claudio Paternoster am Krankenhaus Santa Chiara in Trient, in dem das Mädchen behandelt wurde. "So einen Fall habe ich noch nie gesehen. Sie hätte sich eigentlich unmöglich anstecken können", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.