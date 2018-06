Misano Adriatico (SID) - Für Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) kommt wegen seiner Handverletzung auch der Große Preis von San Marino an diesem Wochenende in Misano zu früh. Der 24-Jährige wird im Moto2-Rennen am Sonntag (12.20 Uhr/Eurosport) von Lokalmatador Alex De Angelis ersetzt.

"Ich habe mich sehr gefreut als der Anruf und die Anfrage von Intact GP kam. Natürlich haben wir kein spezielles Ziel, denn es wird nicht wirklich einfach werden, ein gutes Ergebnis zu holen, ohne das Motorrad vor dem Rennwochenende ausprobiert zu haben", sagte Routinier De Angelis (33).

Schrötter hat wegen eines Kahnbeinbruchs mit anschließender OP an der linken Hand bereits die Rennen in Brünn/Tschechien, Spielberg/Österreich und Silverstone/Großbritannien verpasst.