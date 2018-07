München (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Falle eines Siegs bei der Bundestagswahl gegen die zunehmende Befristung von Arbeitsverträgen vorgehen. "Wenn inzwischen fast jede zweite Neueinstellung befristet ist, läuft etwas gehörig schief", sagte Schulz der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Die Menschen brauchten mehr Sicherheit und Verlässlichkeit. "Deshalb will ich die willkürliche Befristung verbieten", kündigte Schulz an.

