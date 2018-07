Gütersloh (dpa) - Deutsche beurteilen die Zukunft ihres Landes nach einer Umfrage deutlich positiver als viele ihrer europäischen Nachbarn. Nach der Erhebung der Bertelsmann-Stiftung sind 59 Prozent der Deutschen der Ansicht, dass sich ihr Heimatland in die richtige Richtung entwickelt. Zum Vergleich: Beim Schlusslicht Italien blickt rund jeder Achte optimistisch in die Zukunft, in Großbritannien knapp jeder Dritte, in Frankreich etwas mehr als jeder Dritte. Im März sah allerdings auch nur rund jeder dritte Deutsche die Entwicklung seines Landes positiv - das waren nur in etwa halb so viele wie aktuell.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.