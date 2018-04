Miami (AFP) Anlässlich des Aufbruchs der Voyager Raumsonden vor 40 Jahren hat "Captain Kirk" eine Friedensbotschaft an mögliche Außerirdische gebeamt. "Wir bieten über alle Sterne hinweg unsere Freundschaft an. Ihr seid nicht allein", lautete der kurze Text, den der 86-jährige kanadische Schauspieler William Shatner in seiner Eigenschaft als Kapitän von "Raumschiff Enterprise" am Dienstag im Nasa-Kontrollzentrum in Houston vorlas. Er wurde anschließend an Voyager 1 geschickt.

