Cluj-Napoca (SID) - NBA-Superstar Pau Gasol hat Titelverteidiger Spanien auch im abschließenden Vorrundenspiel bei der Basketball-Europameisterschaft zum Sieg geführt und sich selbst zum erfolgreichsten Punktesammler der Turniergeschichte aufgeschwungen.

Der 37-Jährige von den San Antonio Spurs erzielte beim 87:64 (41:29) gegen Außenseiter Ungarn 20 Punkte und verdrängte mit nunmehr 1111 Zählern seinen Klubkollegen Tony Parker (Frankreich/1104) von der Spitze des Rankings. Auf Platz drei liegt Deutschlands Superstar Dirk Nowitzki (1052), der seine Nationalmannschaftskarriere ebenso wie Parker bereits beendet hat.

"Klar, der Rekord spukte in meinem Kopf herum", sagte Gasol: "Ich wollte ihn knacken, damit wir nicht mehr über einzelne Spieler sprechen müssen. Unser Erfolg wird davon abhängen, wie gut wir als Team zusammenspielen."

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen gewann Spanien souverän die Gruppe C in Cluj-Napoca/Rumänien vor Kroatien, das zum Abschluss die Auswahl Tschechiens mit 107:69 (54:40) bezwang. Ungarn und Montenegro, das am Donnerstagabend Rumänien mit 86:69 (42:30) besiegte, ziehen ebenfalls ins Achtelfinale in Istanbul ein.

In der Gruppe D schlossen Ex-Weltmeister Serbien durch ein 74:54 (42:25) und Russland, das 82:70 (43:31) gegen Großbritannien gewann, die Vorrunde mit Siegen ab. Beide Teams sind ebenso für das Achtelfinale qualifiziert wie Lettland und die Türkei. Das direkte Duell der beiden Teams in Istanbul entschieden die Balten mit 89:79 (47:38) für sich, wodurch die Türken es im Achtelfinale mit Topfavorit Spanien zu tun bekommen.

Deutschland beendete die Gruppe B am Mittwoch als Gruppenzweiter und trifft in der Runde der besten 16 am Samstag (14.15 Uhr MESZ/telekomsport.de) auf Ex-Europameister Frankreich.