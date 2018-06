Istanbul (AFP) Nach langem Streit wird am Freitag eine Delegation des Bundestags die auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Konya stationierten deutschen Soldaten besuchen können. Ein Anfang Juli geplanter Besuch der Parlamentarier war noch von der türkischen Regierung blockiert worden. Die Bundeswehrsoldaten befinden sich als Teil einer Nato-Einheit zur Luftraumüberwachung in Konya. Schon seit 1983 sind Awacs-Flugzeuge der Nato auf dem Militärflughafen in der zentralanatolischen Stadt stationiert.

