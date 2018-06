Frankfurt/Main (AFP) Wer sich freiwillig auf einen Paartanz einlässt, kann für die Folgen eines Unfalls nicht den Tanzpartner haftbar machen. Dies stellte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss klar. (Az: 13 U 222/16)

