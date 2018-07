Weil am Rhein (AFP) Eine von einem Bagger beschädigte Oberleitung hat am Donnerstag auf der Strecke der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Freiburg zu einer weiteren Sperrung geführt. Bei Bauarbeiten am Riegeler Bahnhof habe der Bagger ein die Oberleitung spannendes Richtseil abgerissen und dabei einen Kurzschluss ausgelöst, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Ein zu diesem Zeitpunkt durchfahrender ICE sei daraufhin auf freier Strecke liegen geblieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.