Brüssel (AFP) EU-Sicherheitskommissar Julian King hat vor einer zunehmenden Finanzierung von Anschlägen in Europa durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewarnt. Angesichts der erfolgreichen Bekämpfung des IS im Irak und in Syrien verlege die Miliz ihre Gelder ins Ausland, sagte King am Donnerstag dem Bürgerrechtsausschuss des EU-Parlaments. Es gebe ein "reales Risiko" einer zunehmenden Terrorismusfinanzierung.

