Berlin (dpa) - Bürger und Unternehmen in Deutschland können aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auch in den nächsten Jahren mit Wachstum rechnen. 2017 und 2018 werde das Bruttoinlandsprodukt jeweils um 1,9 Prozent zulegen, 2019 dann um 1,6 Prozent, teilte das Institut in Berlin mit. Damit hoben die Ökonomen ihre Prognose für das laufende Jahr wegen des überraschend starken ersten Halbjahres um 0,4 Prozentpunkte an. DIW-Präsident Marcel Fratzscher mahnte dennoch mehr Investitionen in Bildung, Verkehrswege und Datennetze an.

