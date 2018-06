Frankfurt/Main (SID) - Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Basketball-Bundesliga haben die Frankfurt Skyliners Aufbauspieler Tai Webster verpflichtet. Der 22-jährige Neuseeländer spielte zuletzt an der Universität von Nebraska und erhält in Frankfurt einen Vertrag für die kommende Saison mit einer Option für 2018/19.

"Obwohl Tai noch sehr jung ist, verfügt er bereits über viel internationale Erfahrung", sagte Trainer Gordon Herbert. Dies sei für einen ausländischen Rookie "sehr selten und sehr wertvoll".