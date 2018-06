Berlin (AFP) Mediziner in Deutschland fordern, die Hürden für Transsexuelle vor einer Geschlechtsumwandlung zu senken. Wer das Geschlecht von Mann zu Frau oder umgekehrt wechseln möchte, muss vor einer Behandlung einen mindestens zwölfmonatigen Alltagstest und eine Psychotherapie nachweisen, was "unangemessen und zu lang" sei, wie die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) am Freitag in Berlin mitteilte. Dieses Prozedere widerspreche zudem neuen internationalen Leitlinien.

