Mannheim (AFP) Die AfD in Baden-Württemberg hat vor Gericht die Nutzung der Stadthalle von Rottweil für eine Wahlkampfveranstaltung durchgesetzt. Die Partei dürfe dort wunschgemäß am 18. September eine Wahlkampfveranstaltung abhalten, entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss im Eilverfahren. Eine als Hindernis für die Vermietung angegebene Nutzung durch einen Sportverein müsse dagegen zurückstehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.