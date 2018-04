München (AFP) Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September hat sich einer Umfrage zufolge eine deutliche Mehrheit der Deutschen entschieden, für welche Partei sie stimmen wird. 67 Prozent gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für den "Focus" an, sich ihrer Wahlabsicht sicher zu sein. Vor dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz am vergangenen Sonntag lag dieser Wert um zehn Prozentpunkte niedriger.

