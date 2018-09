München (SID) - Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hat die Entscheidung der Premier League, das Transferfenster früher zu schließen, ausdrücklich begrüßt. "Keiner ist mit der Situation glücklich. Deshalb ist das eine sehr gute Idee. Ich hoffe, dass auch die Bundesliga diese Regel einführen wird. Der Markt muss vor dem Saisonstart schließen", sagte der 58 Jahre alte Italiener am Freitag.

Die Klubs der englischen Premier League können ab der Saison 2018/2019 nur noch bis zum Donnerstag (17.00 Uhr Ortszeit) vor dem ersten Spieltag Spieler kaufen. Verkäufe sind allerdings weiter bis zum 31. August möglich, an dem Tag endet die Transferperiode in den meisten anderen europäischen Ligen, darunter auch in der Bundesliga. Dafür hatte die Mehrzahl der 20 Vereine am Donnerstag gestimmt.