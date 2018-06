London (SID) - Die drei Finalisten der Weltfußballer-Wahl des Weltverbandes FIFA werden am 22. September in London bekannt gegeben. Im Bloomsbury Ballroom werden zudem die sogenannten "Shortlists" für die weiteren FIFA-Auszeichnungen enthüllt. Die Weltfußballer-Gala findet am 21. Oktober ebenfalls in London statt.