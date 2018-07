Mexiko-Stadt (AFP) Die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in Mexiko ist auf mindestens 32 gestiegen. Das teilten die Behörden des Landes am Freitag mit. Das Beben der Stärke 8,2 hatte am späten Donnerstagabend den Süden des Landes erschüttert.

