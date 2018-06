Moskau (AFP) Die russische Armee hat bei einem Luftangriff in Syrien nach eigenen Angaben mehrere ranghohe Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Unter ihnen sei auch der als IS-"Kriegsminister" bekannte Gulmurod Chalimow, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung mit. Getötet wurde demnach auch der Emir der Stadt Deir Essor, Abu Mohammed al-Schimali.

