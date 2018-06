Tallinn (AFP) Die EU erwägt im Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Venezuela Sanktionen. Beim Treffen der EU-Außenminister am Freitag in Estland sei das weitere Vorgehen der EU diskutiert worden, sagte die Außenbeauftragte Federica Mogherini. Sie wurde demnach aufgefordert, "Optionen" vorzulegen. Die wichtigste sei "politische und diplomatische Aktivität". Es gebe aber auch die Möglichkeit, "gezielte Maßnahmen zu verhängen", was Sanktionen bedeuten würde.

