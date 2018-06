Minsk (AFP) In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben am Freitag rund 300 Bürger gegen ein gemeinsames Großmanöver ihres Landes mit russischen Militärverbänden protestiert. Die Demonstranten trugen Transparente mit Aufschriften für ein "friedliches Weißrussland" und der Aufforderung an die russischen Soldaten, sie sollten "nach Hause zurückkehren".

