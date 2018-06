Bayerisch Eisenstein (SID) - Der Weltcup beginnt erst in drei Monaten, doch für Laura Dahlmeier und die deutschen Biathleten stehen schon an diesem Wochenende die ersten Wettkämpfe an. Am Arber kämpfen die Fünffach-Weltmeisterin und ihre Teamkollegen um die deutschen Meistertitel in Sprint und Verfolgung, eine Woche später werden in Ruhpolding die Titelträger im Massenstart und der Staffel ermittelt.

Das deutsche Team ist dabei längst in die Vorbereitung auf die olympische Saison gestartet. Erst zu Wochenbeginn postete die Gesamtweltcupsiegerin Dahlmeier auf Facebook ein Video, in dem sie in T-Shirt und kurzer Hose auf Skirollern einen Berg hochsprintet. "Better to be fast", lautete der Hashtag der ehrgeizigen Dahlmeier (24) dazu.

Am Samstag gehen Dahlmeier und Co. auf Skirollern ab 11.00 Uhr über die Sprintdistanz von 7,5 km in die Loipe, das Rennen der Männer über 10 km beginnt um 13.30 Uhr. Am Sonntag finden zu denselben Zeiten die Verfolgungsrennen über 10 bzw. 12,5 km statt.