Freiburg (SID) - Borussia Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer hat sich beim 0:0 beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga wieder am Sprunggelenk verletzt. Das bestätigte BVB-Trainer Peter Bosz nach dem Spiel. Der spanische Nationalspieler Marc Bartra, der im Breisgau ebenfalls verletzt ausgewechselt worden war, habe Probleme an der Leiste gehabt. "Ich glaube, bei Marcel es ist schlimmer. Aber wir müssen abwarten, wie es am Sonntag aussieht", sagte der Coach.

Schmelzer wurde in der 27. Minute von Yoric Ravet rüde gefoult. Nach minutenlanger Behandlung wurde er mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Trage vom Platz und direkt ins Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige hatte gerade erst einen Außenbandanriss im Sprunggelenk überstanden.

Schiedsrichter Benjamin Cortus (Rothenbach) zeigte SC-Neuzugang Ravet für die Aktion zunächst die Gelbe, dann nach Absprache mit dem Videoassistenten die Rote Karte (30.). Bartra war in der 18. Minute vom Platz gegangen.