Köln (SID) - FUSSBALL: Fußball-Rekordmeister Bayern München gastiert am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zum Topspiel des 3. Spieltags bei 1899 Hoffenheim. In der Vorsaison holte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann vier Punkte gegen die Bayern. Tabellenführer Borussia Dortmund spielt bereits am Nachmittag (15.30 Uhr) beim noch sieglosen SC Freiburg.

BASKETBALL: Die deutschen Basketballer spielen bei der EM um den ersten Viertelfinaleinzug seit zehn Jahren. Das DBB-Team um NBA-Star Dennis Schröder trifft am Samstag (14.15 Uhr MESZ/telekomsport.de) in Istanbul im Achtelfinale auf Frankreich. Deutschland qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe B für die K.o.-Phase.

TENNIS: Die beiden Amerikanerinnen Madison Keys und Sloane Stephens spielen am Samstag (22.00 Uhr/Eurosport) im Finale der US Open um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die an Position 15 gesetzte Keys schlug im Halbfinale souverän Landsfrau Coco Vandeweghe. Sloane Stephens schaltete überraschend Venus Williams aus.