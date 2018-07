Palma (dpa) - 162 Condor-Fluggäste müssen seit gestern Abend in Mallorcas Hauptstadt Palma auf ihren Rückflug nach Köln warten. Der Flug sei leider wegen technischer Probleme verspätet, sagte ein Condor-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse auf Ersatzteile warten. Voraussichtlich am Morgen früh - mit mehr als 30 Stunden Verspätung - soll die Maschine dann Richtung Köln starten. Die Passagiere wurden bis dahin in Hotels untergebracht.

