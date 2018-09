Misano Adriatico (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese (Berkheim) hat beim Moto2-Rennen in Misano nach enttäuschenden Wochen sein bestes Saisonergebnis gefeiert. Der 27 Jahre alte Suter-Pilot erreichte beim Großen Preis von San Marino auf regennasser Strecke den sechsten Rang und fuhr damit im 13. Saisonrennen zum vierten Mal in die Punkteränge. Corteses Teamkollege Marcel Schrötter (Vilgertshofen) setzte nach seinem Kahnbeinbruch zum vierten Mal in Folge aus.

Der Vertrag von Cortese bei Intact GP wird nicht verlängert, seine Zukunft ist offen. Mit seinem dritten Top-Ten-Resultat der Saison nach einer routinierten Vorstellung konnte der frühere Moto3-Weltmeister aber etwas Eigenwerbung betreiben.

Der Schweizer Dominique Aegerter (Suter) siegte nach 26 Runden vor seinem Landsmann Tom Lüthi (Kalex), der den Rückstand auf den ausgeschiedenen WM-Spitzenreiter Franco Morbidelli (Italien/Kalex) auf neun Punkte verkürzte. Rang drei ging überraschend an Hafizh Syahrin aus Malaysia (Kalex).

Der 14. von 18 WM-Läufen steigt am 24. September beim Großen Preis von Aragon in Spanien.