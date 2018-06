Cerro Catedral (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser sind am ersten Weltcup-Wochenende im argentinischen Cerro Catedral weit hinterhergefahren. Martin Nörl (Adlkofen) war am Sonntag beim erneuten Sieg des australischen Ex-Weltmeisters Alex Pullin als 29. bester Deutscher. Am Samstag hatte Nörl zum Weltcup-Auftakt Rang 22 belegt. Deutsche Snowboardcrosserinnen waren in Patagonien nicht am Start.