Köln (SID) - Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga um 15.30 Uhr den SV Werder Bremen. Geleitet wird die Partie von Bibiana Steinhaus, die damit als erste Frau ein Spiel im Oberhaus pfeift. In der zweiten Begegnung des Tages empfängt Schalke 04 um 18.00 Uhr den VfB Stuttgart.

Auf dem Weg ins US-Open-Finale hat der spanische Weltranglistenerste Rafael Nadal nur drei Sätze abgegeben. Im Endspiel des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres wartet überraschend Kevin Anderson. Vor allem der erste Aufschlag wird für den 2,03 Meter großen Südafrikaner essentiell wichtig sein, um den 16. Grand-Slam-Titel von Nadal zu verhindern.

Die 72. Auflage der Spanien-Rundfahrt endet traditionell in der Hauptstadt Madrid. Nach dem steilen Etappenfinale am Alto de L'Angliru am Samstag erwarten die Radprofis zum Abschluss 117,6 km weitgehend flache Kilometer bis zum Zielstrich. Etappenstart ist um 17.00 Uhr.