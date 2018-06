Miami (AFP) Hurrikan "Irma" hat auf seinem Weg in Richtung Florida wieder an Stärke zugenommen. Der Sturm werde nun wieder in Kategorie vier eingestuft, teilte das US-Hurrikanzentrum am Sonntag in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) mit. "Irma" befand sich zu diesem Zeitpunkt rund 115 Kilometer südöstlich von Key West im Süden von Florida.

