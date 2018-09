Masar-i-Scharif (AFP) Im Norden Afghanistans ist eine ausländische Mitarbeiterin des Roten Kreuzes von einem Patienten getötet worden. Die Phsysiotherapeutin, deren Nationalität zunächst nicht bekannt gegeben wurde, wurde von einem Mann im Rollstuhl niedergeschossen, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Montag mitteilte. Die Tat ereignete sich in einem Behandlungszentrum in der Stadt Masar-i-Scharif.

