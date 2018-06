Köln (AFP) Nach der Festnahme eines deutschen Ehepaares in der Türkei hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) von der Regierung in Ankara konsularischen Zugang gefordert. "Wir erwarten, dass unseren diplomatischen Vertretungen die konsularische Betreuung ermöglicht wird", sagte Gabriel dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagsausgabe). Der Außenminister rief zudem zu erhöhter Vorsicht bei Reisen in die Türkei auf.

