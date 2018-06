Nauen (AFP) Rund zwei Jahre nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Nauen wird am Mittwoch dort eine neue Sporthalle eingeweiht. Zu der Einweihungsfeier am Oberstufenzentrum Havelland sagte sich auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) an, wie der Landkreis Havelland am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.