München (dpa) - Rapper Kay One (33) hält beim Autofahren an jeder Raststätte und jeder Parkbucht.

"Ich mache das nicht, weil ich eine Blasenschwäche habe, sondern ich checke dann auf meinem Handy WhatsApp-Nachrichten und gucke, was bei Instagram neu reingekommen ist", sagte der Musiker am Montag bei der Vorstellung der Verkehrssicherheitskampagne #FingervomHandy in München.

Dass er am Steuer nicht auf das Handy schaue, sei nicht immer so gewesen, erzählte Kay One. Doch das habe sich mit dem Unfalltod eines guten Freundes im Januar geändert.

"Seit dem Tag bin ich es ihm und seinen Eltern schuldig, mich für Verkehrssicherheit zu engagieren." Heute liege sein Handy in der Mittelkonsole des Autos, zum Telefonieren nutze er während des Fahrens ausschließlich die Freisprecheinrichtung. "Zu wissen, wer mir geschrieben hat" müsse dann bis zum nächsten Parkplatz warten, erzählte Kay One.

In den nächsten Tagen sollen weitere Prominente wie der YouTuber Oguz Yilmaz unter dem Hashtag #FingervomHandy Schockvideos posten. Damit erhoffen sich die Initiatoren der Kampagne, das Bundesverkehrsministerium und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, dass weniger Autofahrer am Steuer aufs Handy schauen oder gar Nachrichten tippen.

