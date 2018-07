Düsseldorf (dpa) - Vodafone will in den nächsten vier Jahren in Deutschland 13,7 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse schaffen. Das entspreche ungefähr einem Drittel aller Haushalte in Deutschland, kündigte der Deutschland-Chef von Vodafone, Hannes Ametsreiter, an. Außerdem startet Vodafone die Initiative "GigaGemeinde". Dabei setzt der Konzern auf ein Kooperationsmodell mit den Kommunen. Laut Ametsreiter beschweren sich im ländlichen Bereich viele Menschen, dass sie über zu geringen Bandbreiten verfügen.

