Kassel (AFP) Der Documenta in Kassel, weltweit wichtigste Ausstellung für moderne Kunst, hat offenbar die Insolvenz gedroht. Ende August gab es eine Sondersitzung des Aufsichtsrats, in der Folge mit kurzfristigen Maßnahmen "die Liquidität der Gesellschaft zunächst bis Ende September 2017 gesichert" wurde, wie der Aufsichtsratsvorsitzende und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Dienstag mitteilte.

