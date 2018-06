Bagdad (AFP) Im Irak hat ein Gericht ein russisches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zum Tode verurteilt. Das zentrale Strafgericht in Bagdad erklärte am Dienstag, der bei der Rückeroberung von Mossul gefasste Mann werde mit dem Strang hingerichtet. Er habe gestanden, seit 2015 "terroristische Operationen gegen die Sicherheitskräfte" ausgeführt zu haben. Der Mann habe der Al-Sarkawi-Brigade des IS angehört.

