Konstanz (AFP) Unbekannte haben in Gottmadingen in Baden-Württemberg auf einem Baugelände für eine geplante Flüchtlingsunterkunft einen halben Schweinekopf aufgespießt. Sie hinterließen vermutlich in der Nacht zum Samstag zudem ein Schreiben, in dem sie Asylbewerber ablehnten, wie die Polizei in Konstanz am Montagabend mitteilte. Die Ermittler gehen von einer fremdenfeindlichen Straftat aus.

